Aucun changement dans le 11 de départ. C'est avec la même équipe victorieuse de Fleury la semaine passée (2-6) que l'OL défiera Strasbourg ce vendredi (21h).

Parfaitement lancé dans cette nouvelle Première Ligue, l'OL féminin entend bien reproduire la même performance qu'à Fleury (2-6), voire mieux si possible, ce vendredi. A 21 heures, les joueuses de Joe Montemurro reçoivent le promu Strasbourg pour la deuxième journée de championnat. A cette occasion, l'entraîneur rhodanien a choisi de faire confiance au même 11 qui a gagné la semaine dernière.

Devant Christiane Endler, nous retrouverons donc le trio Ellie Carpenter, Vanessa Gilles et Sofie Svava. Un milieu, le même quatuor composé de Damaris Egurrola, Dzsenifer Marozsán, Lindsey Horan et Daniëlle van de Donk, sera chargé de créer du jeu et de faire les bons décalages. Kadidiatou Diani, Melchie Dumornay, double buteur, comme Horan, en ouverture de la saison, et Tabitha Chawinga, seront titulaires en attaque.

Renard et Majri sur le banc

C'est finalement sur le banc que nous observerons des changements, à savoir Wendie Renard et Amel Majri, qui pourraient faire leur retour à la compétition. Parmi les remplaçantes, nous avons aussi Sara Däbritz, Vicki Becho, Eugénie Le Sommer, Sofia Huerta et la gardienne Laura Benkarth.

Le onze de l’OL : Endler - Carpenter, Gilles, Svava - Damaris, Marozsan, Horan, Van de Donk - Diani, Dumornay, Chawinga