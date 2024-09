OL - Strasbourg : les Fenottes retrouvent leur maison (21h)

Lindsey Horan et les joueuses de l’OL à l’entraînement (Photo by Thomas COEX / AFP)

Face au promu strasbourgeois, les Fenottes vont disputer leur premier match de D1 à domicile (21h). Une affiche a priori dans les cordes de l'OL.

Loin des déceptions européennes de ses compatriotes parisiennes, le PSG et le PFC, éliminés dès le 2e tour qualificatif pour la Ligue des champions, l'OL a pu préparer sereinement sa deuxième journée de Première Ligue. Comme la semaine passée, les Fenottes lanceront le week-end de championnat par la réception de Strasbourg (21 heures, sur Canal + Foot). Un duel contre le promu qui semble a priori à la portée des joueuses de Joe Montemurro.

Victorieuses 6 à 2 de Fleury en ouverture de la saison, avec notamment un doublé de Lindsey Horan et Melchie Dumornay, les Lyonnaises ont bien entamé la quête de leur 18e titre. "On a eu une bonne réussite. On voudrait toujours concrétiser toutes les occasions, on a l’équipe pour ça. Nous travaillons pour nous améliorer semaine après semaine. Il y a eu beaucoup de choses positives, mais nous en avons encore d’autres à construire, a expliqué jeudi l'entraîneur australien à quelques médias, dont Olympique-et-Lyonnais. Nous voulons le ballon, mais on doit s’améliorer sur les phases de transition."

Des retours de cadres

En ce début d'exercice 2024-2025, tout va pour le mieux pour les coéquipières de Wendie Renard. Elles voient même revenir leur capitaine et Amel Majri pour cette rencontre face à Strasbourg. Ne manquent donc plus que Selma Bacha, Inès Benyahia et Ada Hegerberg parmi les membres importants du groupe. "La semaine d'entraînement a été bonne, stimulée évidemment par l'impatience de jouer à domicile, devant notre public, a raconté Montemurro. Les derniers jours de travail ont été bons, et nous avons hâte d'être à demain (vendredi) désormais."

Avec un effectif large, le technicien de 55 ans "a des choix à faire", comme il l'a reconnu. Il en a déjà fait quelques-uns, en sortant les jeunes Kysha Sylla et Alice Sombath. D'autres seront annoncés lors de la composition d'équipe vers 20 heures. Contre une formation alsacienne qui a glané un bon point en accueillant Dijon (1-1), on surveillera aussi la performance défensive de l'OL suite aux deux buts encaissés lors de la précédente sortie, tout en observant l'avancée du nouveau modèle mis en place avec le 3-4-3 intéressant depuis le début de la préparation.