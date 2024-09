OL : Wilfried Zaha décisif pour ses débuts

Wilfried Zaha est devenu le 594e joueur de l'histoire de l'OL jeudi face à l'Olympiakos (2-0). Il a signé ses débuts par une passe décisive.

On attendait cela avec impatience. Si le 4-2-3-1 est reconduit au cours de la saison, on peut très fortement supposer que Wilfried Zaha aura son mot à dire et un rôle important dans l'équipe de Pierre Sage. Mais pour cela, encore faut-il qu'il retrouve un niveau physique correct, ce qu'il n'avait visiblement pas avant cette semaine, du moins pas suffisamment. Les débuts de l'Ivoirien avec l'OL ont donc été retardés, puisqu'ils n'ont eu lieu que jeudi, face à l'Olympiakos (2-0).

Une arme offensive de plus pour l'OL

Arrivé à la toute fin du mercato, le 30 août, il aura donc attendu pratiquement mois avant de retrouver les terrains. Prêté par Galatasaray à l'Olympique lyonnais, l'attaquant devra apporter son expérience, ainsi que ses qualités de puissance, de finisseur, et pourquoi pas à la passe. Car c'est de cette manière que le footballeur de 31 ans s'est signalé. En délivrant une très belle offrande de l'extérieur du pied pour Saïd Benrahma, il a activement participé au succès de sa nouvelle équipe pour lancer la Ligue Europa.

Certainement encore un peu juste pour être dans le 11 à l'instant T, Zaha a montré qu'il pouvait apporter de la concurrence sur les postes offensifs, notamment sur les ailes. En attendant de le voir peut-être sortir du banc à nouveau contre Toulouse dimanche, il est devenu le 594e joueur à porter la tunique rhodanienne dans l'histoire du club, suivant ainsi ses prédécesseurs Tanner Tessmann et Jordan Veretout.