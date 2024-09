Intéressant mais peu dangereux avant la pause, l'OL a passé la vitesse supérieure en deuxième période pour dominer l'Olympiakos jeudi (2-0). Pierre Sage a musclé son discours à la mi-temps.

Est-ce ce discours qui a tout changé ? En tout cas, l'Olympique lyonnais, plutôt bon mais peu inspiré offensivement dans le premier acte, a haussé le curseur lors des 45 dernières minutes face à l'Olympiakos en Ligue Europa jeudi (2-0). Il a tout d'abord marqué à deux reprises, par Rayan Cherki et Saïd Benrahma, un score qui aurait pu (dû) être plus lourd pour des Grecs qui ont été enfermés dans leur camp durant la grande majorité de la partie.

Mais à 0-0 à la pause, le constat était forcément un peu différent, car on sentait revenir les démons de la déconvenue marseillaise du week-end passé (2-3). Alors, Pierre Sage a insisté sur quelques points tactiques, tout en se montrant ferme. "Je leur ai dit de jouer plus vite et dans le dos des adversaires, avec un ton assez rugueux. C'était la bonne marche à suivre, a-t-il affirmé. Il est important de considérer l’ensemble des moments du match dans la gestion de ceux-ci et on a eu encore une petite leçon gratuite parce que la VAR est venue à notre secours."

"Rappeler à tous leurs devoirs"

Car le technicien a également rappelé que son groupe aurait pu connaître une fin de rencontre plus pénible. "Sur une situation où il n’y a rien, on protège un ballon alors qu’il y a deux joueurs hors-jeu, on aurait pu replonger dans le schéma de la fin du match contre Marseille, a-t-il prévenu. Ça sous-entend que la concentration est un élément important dans nos performances et qu’elle doit durer sur l’ensemble de la partie même si elle semble gagnée."

Un travail dans les têtes donc, aussi bien que sur le terrain. "Au vu de ce qu’on a proposé sur les deux dernières sorties (contre Lens et l'OM, NDLR), de la manière dont on maitrisait celle-ci en première mi-temps, c’était un devoir de la gagner. Il est important de temps en temps de rappeler à l’ensemble des gens leurs devoirs et ne pas leur octroyer que des droits", a professé le coach rhodanien. Une chose que certains ont peut-être tendance à oublier du côté de l'OL.