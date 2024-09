Ligue des champions féminine (Photo by Clive Brunskill / POOL / AFP)

A 13 heures ce vendredi, se tiendra le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions féminine. Un premier grand rendez-vous pour l'OL.

Le football féminin français a perdu gros jeudi soir. En effet, ses deux représentants qualifiés pour les barrages de la Ligue des champions, le PSG et le Paris FC, ont été sèchement éliminés par la Juventus Turin et Manchester City. Résultat, l'Olympique lyonnais sera le seul club de l'Hexagone à vivre l'aventure de la phase de groupes de la compétition européenne.

Finaliste malheureux la saison passée contre Barcelone (2-0), l'OL version Joe Montemurro aura à nouveau de grandes ambitions dans ce tournoi. Il aura un premier aperçu de ce qui l'attend avec le tirage au sort des poules qui a lieu ce vendredi. Rendez-vous à partir de 13 heures pour connaître les futurs adversaires des Fenottes.

De lourd dans le chapeau 2

Parmi ses possibles concurrents, il n'y aura pas le Barça, ni le Bayern Munich, ni Chelsea, placés dans le chapeau 1, comme les Rhodaniennes. En revanche, les coéquipières de Wendie Renard défieront soient Wolfsburg, Arsenal, Real Madrid ou Manchester City, un cran en dessous dans la hiérarchie. Et dans la troisième catégorie, la Juventus, affrontée cet été en amical, ou la Roma, pourraient être des oppositions piégeuses. St. Pölten, une vieille connaissance, et Twente sont sur le papier des équipes plus abordables.

Dans le dernier chapeau, on retrouvera les Norvégiennes de Vålerenga, les Écossaises du Celtic FC, les Suèdoises d'Hammarby et les Turques de Galatasaray. Les groupes comprendront donc quatre formations, qui se retrouveront lors de duels sous la formule d'aller-retour. A savoir que les premières rencontres sont prévues les 8 et 9 octobre.

Les clubs qualifiés en Ligue des champions :

Chapeau 1 : Chelsea, OL, Barcelone, Bayern Munich

Chapeau 2 : Wolfsburg, Arsenal, Real Madrid, Manchester City

Chapeau 3 : Juventus, Roma, Twente, St. Pölten

Chapeau 4 : Vålerenga, Celtic FC, Hammarby, Galatasaray