Ligue des champions féminine : Wolfsburg et la Roma pour l'OL

Melchie Dumornay félicitée par ses coéquipières lors d’OL – PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Ce vendredi avait lieu le tirage au sort de la Ligue des champions féminine, l'OL défiera Wolfsburg, la Roma et Galatasaray.

Voilà, nous connaissons désormais les adversaires de l'OL lors de la phase de groupes de la Ligue des champions féminine. Le tirage au sort avait lieu ce vendredi, et si on ne peut pas écrire que les Fenottes ont été épargnées, elles évitent tout de même la poule de la mort. Selon le classement, son plus sérieux rival sera Wolfsburg, que l'Olympique lyonnais a plusieurs fois croisé dans sa longue historie européenne.

Mais, positionnées dans le chapeau un, comme les épouvantails Barcelone, Chelsea et le Bayern Munich, les coéquipières de Christiane Endler devront aussi se débarrasser de l'AS Roma dans leur quête des quarts de finale. Les Romaines n'ont pas fait de cadeau au Servette FC lors du barrage (10-3 en cumulé), et sont championnes d'Italie en titre.

Galatasaray, le petit nouveau

La formation clairement la moins forte sur le papier sera Galatasaray, du quatrième échelon. La saison dernière, les Stambouliotes ont gagné leur championnat et sont devenues le premier représentant turc à se qualifier pour la phase de groupes de la compétition européenne. Un club sans aucune expérience à ce niveau donc, contrairement aux trois autres membres de la poule.

Relevé mais accessible, si les Rhodaniennes montrent le même visage que depuis l'arrivée de Joe Montemurro, l'avenir européen de l'OL sera scruté par toute la France. En effet, il sera le seul à défendre les couleurs françaises lors de cette campagne avec les éliminations du PSG et du Paris FC. Pour le coefficient UEFA du pays, il vaut mieux que les Fenottes réussissent leur exercice continental.

Groupe B : Chelsea, Real Madrid, Twente, Celtic Glasgow

Groupe C : Bayern Munich, Arsenal, Juventus, Vålerenga

Groupe D : Barcelone, Manchester City, St. Pölten, Hammarby