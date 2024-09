Buteur contre l'Olympiakos (2-0), quelques jours après la déception marseillaise (2-3), Rayan Cherki a évoqué l'apport de Pierre Sage dans le succès de l'OL jeudi.

Après sa sortie publique dimanche soir suite au revers contre Marseille (2-3), Rayan Cherki devait répondre sur le terrain. Si son message n'était pas outre mesure une attaque pour son entraîneur, Pierre Sage, le jeune footballeur de 21 ans avait tout de même déploré le manque d'ambitions offensives de l'équipe, parlant de "honte". Placé dans le 4-2-3-1 jeudi face à l'Olympiakos, il était dans sa position préférentielle, et a démontré pourquoi il restait un joueur à part à l'OL.

Bien sûr, il n'a pas tout bien fait, et a parfois un peu trop ralenti le jeu lyonnais. Mais il était aussi au départ de pratiquement toutes les belles situations, avant de lui-même ouvrir le score à la 65e. Un but libérateur pour lui, pour ses coéquipiers et pour tout un stade qui attendait cela depuis les premières minutes.

"On était remontés"

Cette réalisation a lancé le pensionnaire de Ligue 1 vers le succès (2-0), le deuxième de sa saison et le premier en Ligue Europa pour la première journée. "C'est belle entrée en matière en coupe d'Europe. On voulait rentrer dans ce tournoi de la meilleure des manières, c'est chose faite. Dimanche, on sait que c'est une véritable désillusion, car au vu de nos occasions, on ne doit jamais perdre. On était remontés pour gagner cette affiche", a confié le numéro 18 au micro de Canal +.

Surtout, l'international Espoirs français a eu un mot pour le technicien rhodanien, à qui il donne une grande importance dans le résultat de jeudi. "Ce qui a fait la différence, c'est le discours du coach. Il nous a bien remis dedans, nous a donné la confiance qu'il fallait, a expliqué Cherki. Je pense que ça s'est retranscrit sur le terrain."