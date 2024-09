OL : 100e apparition européenne pour Nemanja Matić

Nemanja Matic, milieu de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Nemanja Matić a disputé jeudi son premier match européen avec l'OL. Le milieu serbe a néanmoins une expérience bien plus grande, puisqu'il s'agissait de sa 100e apparition en coupe d'Europe dans sa carrière.

Ils sont quelques-un hier à avoir disputé jeudi leur première rencontre de coupe d'Europe. Mahamadou Diawara, Tanner Tessman ou encore Lucas Perri, pour ne citer qu'eux, ont découvert l'atmosphère toujours particulière de ces rendez-vous. Nemanja Matić, lui, est un habitué de ces matchs européens. Face à l'Olympiakos (2-0), le milieu de terrain a vécu sa 100e apparition en cumulant la Ligue des champions et la Ligue Europa.

Trois finales de C3 perdues

Il faut dire qu'avec ses expériences à Benfica (29 parties), Chelsea (13), Manchester United (38), la Roma (13) et Rennes (6), le Serbe (48 sélections) en a vu d'autres. Ayant déjà vécu trois finales de C3, en 2013, 2021 et 2023, il espère désormais enfin soulever le trophée. Il a en effet perdu les trois confrontations pour le titre, dont une épique en tant que remplaçant avec les Red Devils contre Villarreal (1-1, 12-11 aux tirs au but).

Ambitionnant de "remporter l'Europa League", le footballeur de 36 ans est "content d'être toujours sur le terrain, d'avoir la forme, et espère qu'il y en aura plein d'autres à venir." Avec l'OL, il en connaîtra au moins sept de plus, mais il aimerait certainement poursuivre l'aventure un peu plus loin.