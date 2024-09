OL : Matić veut "remporter la Ligue Europa"

Nemanja Matić face à l’Olympiakos (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Forcément satisfait du résultat et du visage de l'OL face à l'Olympiakos (2-0), Nemanja Matić a affiché ses ambitions pour la Ligue Europa. Le Serbe veut tout simplement gagner la compétition.

C'est ce qui s'appelle bien réagir. Bien sûr, le goût amer du OL - OM de dimanche (2-3) est toujours dans la bouche. Mais ce vendredi matin, après le succès contre l'Olympiakos jeudi (2-0), les Lyonnais vont un peu mieux. En dominant assez aisément le vainqueur de la Conference League en 2024, ils ont bien entamé leur campagne de Ligue Europa pour leur retour dans une compétition européenne, plus de deux ans après le quart de finale face à West Ham.

Installés en 4-2-3-1, les hommes de Pierre Sage ont d'abord fait preuve de maladresse, avant de faire la différence par deux deux fois après l'heure de jeu grâce à Rayan Cherki et Saïd Benrahma. "On était déçus d'avoir perdu dimanche et surtout de la manière, car on a raté beaucoup d'opportunités, on aurait pu marquer 4 ou 5 buts, mais c'est le football. Les jours suivants ont été difficiles, mais l'affiche la plus importante est toujours la suivante. Nous nous sommes reconcentrés sur la partie suivante puisqu'il était important de commencer la compétition européenne par une victoire, a affirmé Nemanja Matić. On est satisfaits de notre performance."

"Nous méritions vraiment de l'emporter"

A l'image de l'équipe, le milieu de terrain s'est parfois perdu à trop ralentir le rythme, mais il a globalement bien tenu la baraque aux côtés de Corentin Tolisso. Pour sa 100e apparition en coupe d'Europe, le Serbe était donc content du rendu, même s'il a noté le manque d'efficacité avant la mi-temps. "En première période, on s'est créés beaucoup d'occasions, mais sans parvenir à marquer, a-t-il souligné. On savait qu'après la pause, il faudrait être plus clinique. On devait conclure rapidement pour leur rendre la tâche plus difficile. Le deuxième but a définitivement clôturé la rencontre. Nous méritions vraiment de l'emporter."

Fort de son expérience, Matić aura un rôle crucial dans la campagne continentale de l'OL. Et d'ailleurs, celui qui a vécu trois finales de C3 dans sa carrière, avec Benfica (2013), Manchester United (2021) et l'AS Roma (2023), toutes perdues, souhaite tout simplement "remporter l'Europa League", comme il l'a confié.

Cherki ? "Je le considère comme mon fils"

Enfin, l'ancien joueur de Rennes a également évoqué le cas Rayan Cherki, décisif face aux Grecs après avoir connu un début de saison à l'écart du groupe. Une personne qu'il apprécie. "Il fait partie de l'équipe, il travaille bien. C'est un garçon très talentueux, il a l'avenir devant lui, a-t-il prédit. Je suis très heureux qu'il ait marqué ce (jeudi) soir. Je l'aime beaucoup, c'est quelqu'un de très gentil que je considère comme mon fils (rires)."