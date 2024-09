Ligue Europa : l'OL dans les 8 pour débuter

Les joueurs de l’OL en Ligue Europa (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après une journée, l'OL est dans le haut du tableau en Ligue Europa. Il est 8e, comptant parmi les 11 équipes victorieuses cette semaine.

En ce vendredi matin, il serait bien que le classement soit figé, puisque cela voudrait dire que l'OL irait directement en 8es de finale de la Ligue Europa. Suite à la première journée de C3, qui s'est étalée exceptionnellement sur deux jours, mercredi et jeudi, l'Olympique lyonnais, vainqueur de l'Olympiakos 2-0, occupe la 8e place du classement, même si bien sûr, il en reste encore sept et que cela ne veut pas dire grand-chose.

Rangers - OL, duel de vainqueurs

Avec trois points et une différence de buts de +2, les protégés de Pierre Sage devancent cinq autres équipes qui ont elles aussi gagné leur premier match. Et parmi les formations mieux classées, les Glasgow Rangers seront le prochain adversaire des Rhodaniens. Les Écossais ont battu Malmö 2 à 0, également, et ont donc bien entamé leur campagne. Rendez-vous jeudi 3 octobre pour cette deuxième journée, qui validera pour l'une ou l'autre le bon début de compétition.

On peut d'ailleurs rappeler qu'en finissant parmi les huit premiers, les coéquipiers de Rayan Cherki éviteraient le barrage ou 16e de finale qui attend les écuries entre les 9e et 24e places. Précisons que l'Ajax d'Amsterdam et pour l'heure en tête grâce à son succès 4 à 0 face à Besiktas.