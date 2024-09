Joe Montemurro, l'entraîneur de l'OL, a réagi au tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des champions féminine. Wolfsburg et la Roma seront les principaux adversaires des Fenottes.

Suite aux barrages qui ont eu lieu mercredi et jeudi, l'UEFA a procédé au tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions féminine ce vendredi. Un moment toujours crucial, et qui peut définir l'avenir européen des concurrents. L'OL a hérité d'oppositions à sa portée, même si avec Wolfsburg et l'AS Roma, il aura fort à faire. A priori, Galatasaray, pour sa première participation, fera office de Petit Poucet.

Joe Montemurro, entraîneur de l'Olympique lyonnais, a livré sa réaction à l'annonce de ces affiches. "C'est une poule intéressante durant laquelle nous serons mis au défi. Par Wolfsburg particulièrement, qui a bien réussi dans le passé. C'est une équipe très forte, un adversaire difficile. La Roma a su investir pour former un bon groupe, de bonnes joueuses, et a brillé dans le champion en gagnant le titre. Quant à Galatasaray, c'est toujours formidable de voir de nouveaux visages à ce niveau. C'est un club traditionnel du paysage footballistique mondial", a-t-il détaillé.

Début le 8 ou 9 octobre

Le technicien australien a hâte en tout cas d'entamer cette saison européenne version 2024-2025. Celle-ci commencera le 8 ou 9 octobre pour les Fenottes. "Il y a bien sûr quelques rencontres de Première Ligue sur lesquelles nous devons nous concentrer, mais ça va arriver très vite, a-t-il observé. Il sera donc important de bien gérer l'effectif pour être certain qu'il puisse répondre dans n'importe quelle situation.

Comme à chaque exercice, l'OL peut être compté parmi les favoris, même si Barcelone semble un ton au-dessus aujourd'hui. En tout cas, les Rhodaniennes seront ambitieuses, comme toujours. "Lyon est synonyme de succès dans cette compétition, et nous voulons poursuivre dans cette voie, a affirmé Montemurro. Cela fait partie des plus grands tournois, et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes entraîneurs, pour affronter les meilleurs et être au sommet. C'est une épreuve spéciale, encore plus pour cette institution."