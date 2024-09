OL : Abner va découvrir la sélection brésilienne

Abner face à Przemysław Frankowski lors de Lens – OL (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Pour la première fois de sa carrière, Abner a été sélectionné par le Brésil. Il disputera les qualifications à la Coupe du Monde.

L'OL comptera-t-il un international de plus en octobre ? La réponse pourrait être oui, en tout cas Abner candidate pour. Le défenseur a appris la bonne nouvelle, ce vendredi, lors de l'annonce par le sélectionneur Dorival Jr. de la composition du groupe qui participera aux deux rencontres comptant pour les éliminatoires au Mondial 2026.

Le latéral gauche de l'OL va, comme son compère Nicolas Tagliafico avec l'Argentine, porté les couleurs de la nation sud-américaine. Mais pour lui, contrairement au champion du monde 2022, ce sera une première. Jamais appelé avec les A, il a connu seulement deux capes chez les Espoirs, et une avec l'équipe Olympique brésilienne.

Le Brésil dans une mauvaise passe

Une récompense pour son début de saison durant lequel, même si tout n'a pas été parfait, il aura globalement assuré. Apparu à cinq reprises en Ligue 1, à chaque fois comme titulaire, il a uniquement manqué la partie contre l'Olympiakos jeudi en Ligue Europa (2-0). Profitant des absences de Tagliafico en début d'exercice, il s'est fait une place dans la rotation rhodanienne.

A 24 ans, il va désormais découvrir la sélection, qui ne traverse pas la meilleure période de son histoire. Seulement cinquième des qualifications après 8 journées sur 18, le Brésil doit impérativement gagner contre le Chili le 11 octobre et le Pérou le 16. Rappelons que seuls les six premiers se qualifient directement, et que le septième passera par un barrage.