Mercredi 12 février, Vinicius Abner, Lucas Perri et Tarciane seront en séance de dédicaces dans l'après-midi à la boutique de Décines. Un trio de l'OL 100% brésilien.

Un trio 100% brésilien pour une séance de dédicaces ! En effet, c'est au tour de Vinicius Abner, de Lucas Perri et de Tarciane d'aller à la rencontre de leurs supporters. Le mercredi 12 février, ces trois joueurs et joueuses de l'Olympique lyonnais seront présents à la boutique du Parc OL à partir de 14h lors d’une séance de dédicaces. Une occasion rêvée pour les supporters lyonnais de rencontrer la toute nouvelle recrue de l’OL féminin.

"J’aime beaucoup Lyon, la ville est très belle"

Grâce à cette séance de dédicaces, Lucas Perri pourra une nouvelle fois faire part de son amour pour l'OL et ses supporters. En effet, présent en conférence de presse d'avant-match vendredi, le portier brésilien s'est exprimé au sujet de sa première année à Lyon. "Cela fait un an que je suis ici. Premièrement, j'ai appris une nouvelle langue. En tout cas, j'ai progressé (en français) depuis l'année dernière. Puis j'ai appris à vivre dans une nouvelle ville. J’aime beaucoup Lyon, la ville est très belle. J’ai déjà vécu de belles choses et j’espère que cela va continuer, car je suis fier d’être à l’OL et de jouer pour ce blason", a déclaré le gardien lyonnais.