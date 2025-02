Après les défaites de Monaco, Lille et Lens, l’OL avait l’occasion de retrouver les places européennes. Avec la victoire contre Reims, les Lyonnais sont sixièmes en embuscade pour le podium, mais talonnés derrière également.

Pour une fois, l’OL n’a pas laissé passer l’occasion. En jouant dimanche, les coéquipiers de Corentin Tolisso avaient vu Monaco, Lille et Lens perdre un peu plus tôt durant le week-end. Les revers des trois concurrents aux places européennes donnaient l’opportunité aux Lyonnais de se relancer, mais encore fallait-il gagner contre Reims à la maison. Malgré une première mi-temps soporifique, l’OL a enfin réussi à l'emporter (4-0) après plus d’un mois sans victoire et des points perdus bêtement en route.

Ces derniers pourraient coûter cher à la fin de l’exercice, mais dimanche, les trois points ont fait du bien aux têtes et au classement. Avant de se rendre chez la lanterne rouge qu’est Montpellier, dimanche prochain (15h), les hommes de Paulo Fonseca remontent à la sixième place, à égalité avec Lens. Ils recollent à deux points de Lille (5e) et quatre de Nice et Monaco, troisième et quatrième de Ligue 1, avec une obligation de victoire en fin de semaine dans l’Hérault.

Un prochain mois qui s'annonce déjà décisif

Car si l’OL a profité des faux pas de certains concurrents directs à l’Europe dans cette 21e journée de championnat, derrière, personne ne cherche à se laisser décrocher. Respectivement vainqueurs de Nantes et de Montpellier, Brest et Strasbourg continuent de s’accrocher. Au sortir de ce nouveau week-end de championnat, les Lyonnais n’ont que trois points d’avance sur la neuvième place même s’ils ont soigné leur goal-average contre Reims (+10). Mais vu le calendrier du prochain mois dans cette première partie de tableau, l’OL serait bien avisé d’avoir lancé une nouvelle série positive dimanche soir.