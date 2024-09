Fleury - OL (2-6) : Dumornay déjà en pleine bourre

Dans la victoire de l’OL à Fleury, Melchie Dumornay s’est illustrée avec un doublé. L’Haïtienne confirme son retour en forme ces derniers mois, après une blessure qui l’a tenue éloignée pendant plusieurs semaines.

Il y a eu cinq doublés vendredi soir en Essonne. Huit buts sont venus garnir le tableau d’affichage, mais avec les doublés de passes de Damaris et Dzsenifer Marozsan, les joueuses ont plutôt fait la preuve par deux. Ewelina Kamczyk a tenté d’exister avec ses deux buts du côté de Fleury, mais ce sont bien Melchie Dumornay et Lindsey Horan qui ont crevé l’écran dans ce festival offensif de l’OL (2-6). Malgré un retour il y a moins d’un mois, la milieu américaine est déjà en jambes tandis que sa compère haïtienne est déjà au four et au moulin dans ce début de saison.

Positionnée en pointe dans le 3-4-3 de Montemurro, Dumornay n’a pas eu besoin de round d’observation. Deux buts d’entrée (22e et 43e) et une distinction de meilleure joueuse du match. "On prend beaucoup de plaisir dans ce système-là. On aime voir l’OL gagner et jouer un beau football. C’est l’idée du coach et nous essayons de la mettre en place."

Lyonnaise la plus décisive depuis son retour

Pour sa deuxième saison dans les rangs des Fenottes, Melchie Dumornay compte bien prendre un peu plus d’épaisseur. À seulement 21 ans, elle fait déjà partie des grandes. Ce nouvel exercice doit lui permettre de passer un cap supplémentaire dans sa progression. Freinée par une blessure à la cheville en novembre 2023, l’ancienne Rémoise avait dû se faire opérer et rester sur le flanc pendant quatre mois. Depuis ? Elle marche sur l’eau presque. Sur les huit derniers matchs qu’elle a disputés, Dumornay a été décisive à dix reprises (6 buts et 4 passes). Elle risque bien d’être l’attraction de cette saison à l’OL.