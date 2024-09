OL Académie : les U17 gâchent encore contre Saint-Priest (2-4)

Une semaine après la défaite contre Lyon-La Duchère, les U17 de l’OL n’ont pas appris de leurs erreurs. Les Lyonnais se sont inclinés 4-2 contre Saint-Priest, après avoir mené deux fois au score.

Il y a une semaine, ils étaient tombés de haut. En pleine bourre dans ce début de saison avec sept points sur neuf possibles, les U17 de l’OL s’imaginaient sûrement enchaîner contre Lyon-La Duchère, lanterne rouge de la poule D avant la rencontre. Ils avaient déchanté avec une défaite surprise contre le voisin du 9e arrondissement. L’objectif était donc de relever la tête dès ce samedi à Meyzieu pour la réception d’un autre voisin : l’AS Saint-Priest. Axel Barreau, retenu avec les U17 français durant la semaine, était bien de la partie et s’est illustré avec notamment deux gros arrêts sur un coup-franc (25e) et dans un face-à-face avec Djelloul (76e). Seulement, le portier lyonnais a été obligé d’aller chercher par quatre fois le ballon dans son but, sans qu’il y puisse quelque chose.

Trois buts en treize minutes

Le revers d’il y a une semaine n’a pas servi de leçon aux jeunes Lyonnais qui se sont inclinés pour la deuxième fois de suite. Pourtant, un peu contre le cours du jeu, l’OL avait ouvert le score sur une frappe lointaine de Billy-Paul Mavudia dès la 9e minute. Le numéro 10 avait trouvé le moyen de remettre les siens devant juste après l’heure de jeu (63e), mais cela n’a pas suffi. Trop friables défensivement, les joueurs d’Amaury Barlet se sont fait avoir par trois fois sur des contres rapides. D’abord en première avec une superbe volée de Djelloul (14e) puis en deuxième avec trois buts encaissés en treize minutes (72e, 79e, 85e). Prochain rendez-vous dimanche prochain à Monaco.