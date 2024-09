De retour à l’OL ce week-end, Rémi Himbert et Axel Barreau avaient un deuxième amical à disputer contre l’Ouzbékistan vendredi avec l’équipe de France U17. Les Français l’ont emporté 3-1.

Le rassemblement a été programmé en plein milieu d’une semaine de préparation, mais Rémi Himbert et Axel Barreau avaient bien répondu à l’appel de l’équipe de France. Les deux jeunes joueurs de l’OL ont passé leur semaine à Clairefontaine avec les U17 français et ont disputé deux matchs amicaux contre l’Ouzbékistan. Enfin, deux pour Himbert et un seul pour Barreau, resté sur le banc vendredi matin pour la deuxième opposition avant de retrouver les U17 de l’OL ce samedi. Comme lors du premier match, la France a pris le meilleur sur la sélection ouzbek avec une victoire 3-1.

Retour à l'Académie dès ce samedi

Titulaire et ayant joué presque l’intégralité de la rencontre mercredi, Rémi Himbert s’est contenté de 23 minutes de jeu vendredi avec une entrée à la 67e. L’attaquant lyonnais n’a pas réussi à trouver le chemin du but durant ce rassemblement et tentera de se rattraper durant le week-end. Surclassé avec les U19 de l’OL, il a rendez-vous dimanche à midi à Meyzieu pour la réception de Reims. Et peut-être enfin connaitre une deuxième victoire dans cette saison qui a mal débuté pour les joueurs de Jordan Gonzalez.