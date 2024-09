Buteur dans la large victoire de Nice contre Saint-Étienne (8-0), Tanguy Ndombélé n’a pas oublié son passé entre Rhône et Saône. L’ancien milieu de l’OL a eu un petit mot pour les supporters lyonnais.

À la question de savoir si le derby reste un match à part, Tanguy Ndombélé y a peut-être apporté un début de réponse vendredi soir. De retour en France du côté de l’OGC Nice pour se relancer, le milieu de terrain a recroisé la route de l’AS Saint-Etienne pour le compte de la cinquième journée. Et on ne peut pas dire que les Aiglons ont fait les choses à moitié à domicile face aux Verts. Une victoire 8-0 dont six buts inscrits au moment de rentrer aux vestiaires à la mi-temps. Buteur dans ce festival offensif, Ndombélé a livré une grosse prestation contre les Stéphanois.

"J'espère que les Lyonnais sont contents"

Interrogé après la rencontre, il a estimé que "ça fait toujours plaisir de battre Saint-Etienne", quand on est un ancien Lyonnais. Formé ou non à l’Académie, le derby reste donc un match coché sur le calendrier pour tout joueur passé entre Rhône et Saône. Ce fut le cas pour Tanguy Ndombélé qui n’a pas manqué de glisser un petit mot à ses anciens supporters, à l’issue de la rencontre. "J’espère que les Lyonnais sont contents de cette victoire". Avant d’affronter l’OM dimanche (20h45), il y a fort à parier que les Niçois ont déjà apporté un peu de joie dans la capitale des Gaules.