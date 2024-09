OL - OM : De Zerbi ne veut "pas prendre de risque" avec Rabiot

N’ayant plus joué depuis début juillet, Adrien Rabiot ne sera pas de la partie contre l’OL. Roberto De Zerbi estime que le milieu a besoin de deux à trois semaines pour revenir.

Dimanche, Pierre Sage pourra compter sur l’ensemble de ses forces vives. Aucun blessé ni suspendu n’est à déplorer à l’OL et sept éléments resteront donc sur le carreau pour l’Olympico. Un choix de riche pour l’entraineur lyonnais quand son homologue marseillais doit lui composer avec quelques absences. Derek Cornelius est suspendu pour un match tandis que Quentin Merlin est revenu blessé du rassemblement avec les Espoirs et va manquer quelques semaines de compétition. "Je n'ai pas de doublure pour Merlin. Tous les joueurs ne sont pas pareils, il faut respecter les caractéristiques de chacun. On a aussi Lirola et Murillo, il y a des variantes. C'est une absence importante, Merlin faisait un très bon début de saison, il faut s’adapter."

Une bonne nouvelle pour l'OL

À ces deux absences défensives, De Zerbi va y ajouter celle d’Adrien Rabiot. Le milieu de terrain a signé à l’OM durant la semaine et est donc qualifié contre l’OL. Seulement, un manque de rythme criant va avoir raison de sa participation, comme l’a confirmé le coach italien vendredi. "Je pense qu'il faudra deux ou trois semaines à Rabiot pour se remettre à niveau. Il n'est pas là pour un ou deux mois, mais pour plusieurs années, on ne veut pas trop le presser au risque de le perdre. On aura plus de potentiel avec lui." C’est donc sans sa nouvelle recrue que l’OM devrait se présenter au Parc OL dimanche soir.