OL - OM "arrive peut-être au bon moment" pour Sage

Bien mieux dans le jeu à Lens, l’OL se frotte à un autre gros morceau ce dimanche (20h45) avec l’OM. La venue du club marseillais peut permettre aux hommes de Pierre Sage de confirmer leur retour en forme.

C’est un rendez-vous qui n’a certes pas la même intensité qu’un derby, mais qui s'attire les grâces au moment de l'annonce du calendrier. Un OL - OM est toujours particulier et donne souvent lieu à des matchs bouillants, que ce soit sur le terrain ou en tribunes. Maxence Caqueret a rappelé ce caractère spécial ce vendredi, mais finalement, ce sont avant tout trois points qui se disputent pendant 90 minutes. La victoire peut changer beaucoup de choses et ce n’est pas Pierre Sage qui dira le contraire. La saison dernière, le court succès au Parc OL (1-0) en février avait lancé la dynamique positive de la formation lyonnaise pour accrocher la Ligue Europa. "C’était un match tremplin la saison dernière. Il était arrivé à la suite de deux défaites consécutives en championnat."

"Il n'y a que le classement qui nous compare"

Les dynamiques ont beau être inversées au moment de rentrer sur la pelouse, une prestation aboutie peut changer le visage d’un groupe. L’OL en a eu l’expérience il y a quelques mois et espère bien remettre le couvert ce dimanche. "On pourrait l’assimiler à un vrai test de notre niveau. Mais déjà à Lens, on a été confronté à une belle équipe et ça nous avait demandé d’élever notre niveau de jeu collectif, donc je pense que le fait d’enchaîner un nouvel adversaire de cette qualité va nous pousser à être performant dans la durée et la qualité."

Dimanche, l’OL est loin d’être le favori. Avec seulement une victoire en quatre matchs, la formation lyonnaise pointe à la 13e place quand l’OM est dauphin du PSG et toujours invaincu. Mais pas question d’avoir un complexe d’infériorité pour l’entraîneur lyonnais. "Il n’y a que le classement qui nous compare aujourd’hui." S’il souligne le "très bon début de saison sur la qualité du jeu et sur le plan comptable" des Marseillais, Pierre Sage voit l’enchaînement des affiches comme un élément positif pour son groupe. Lens, Marseille, Olympiakos, le programme est alléchant et "c’est un rendez-vous qui arrive peut-être au bon moment pour remettre les pendules à l’heure". Le message est passé.