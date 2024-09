Loin d'être favori, l'OL aime l'odeur des Olympico à la maison

Ce dimanche (20h45), l’OL reçoit l’OM dans un choc des Olympiques toujours attendu. La venue du club marseillais est souvent l’occasion de briller pour les Lyonnais, qu’importe la dynamique.

Cela ne vaut pas un derby et pourtant, un OL - OM est toujours attendu au moment de l’annonce du calendrier de la Ligue 1. Depuis quelques années, un certain antagonisme s’est installé sur le terrain et en tribunes. Le dernier épisode en date restera à jamais marqué dans les esprits avec l’attaque du bus des joueurs lyonnais et le visage en sang de Fabio Grosso en octobre 2023. Sur le terrain aussi, les deux Olympiques se tirent la bourre, tantôt pour le meilleur, tantôt pour le pire. Le match se joue sur le terrain, mais aussi en dehors. D'ailleurs, Roberto De Zerbi n'a pas manqué de lancer ce choc dès samedi à la sortie de la victoire marseillaise contre Nice. "Contre l'OL, ce sera un match compliqué. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour faire une bonne saison, mais on a les capacités pour aller gagner là-bas."

Une petite pique lancée par le coach marseillais qui sait que son équipe est favorite sur le papier. Avec trois victoires et un nul, l'OM tient tête au PSG en ce début de championnat. "Aujourd'hui, il y a plus de certitudes à l'OM qu'à l'OL dans le jeu, donc les Marseillais sont favoris", pour Nicolas Puydebois. Pourtant, le rendez-vous olympien reste un moment à part entière dans une saison et peut relancer comme faire sombre une machine. En février dernier, la courte victoire au Parc OL (1-0) pour les débuts de Nemanja Matic notamment avait lancé l’incroyable remontée lyonnaise au classement.

Une défaite sur les 15 dernières réceptions

Un OL - OM reste donc un évènement spécial et les dernières années ont montré que les Lyonnais, même dans le creux de la vague, réussissaient souvent à se transcender contre les Marseillais. D’ailleurs, à domicile, l’odeur d’un semblant de rendez-vous européen avec la venue de l’OM a généralement tourné à l’avantage de l’OL. Sur les quinze derniers matchs à Gerland ou Décines en championnat, la formation lyonnaise n’a failli qu’à une seule reprise. C’était lors de la saison 2022-2023 sous Laurent Blanc.

Dos à dos jusqu’au temps additionnel (1-1), les Marseillais avaient profité d’une mésentente lyonnaise dans la surface pour s’imposer à la 92e minute sur un csc de Malo Gusto, tout juste de retour de blessure. Le seul accroc dans l’histoire récente de ce choc des Olympiques dans la capitale des Gaules. Il fallait remonter avant ça à novembre 2007 pour voir les Phocéen repartir de Lyon avec les trois points.