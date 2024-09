De la concurrence pour Textor dans le rachat d'Everton ?

John Textor, président e l’OL et Botafogo, lors de son audition au Brésil (Photo by EVARISTO SA / AFP)

Entré en négociations exclusives avec Farhad Moshiri pour racheter Everton, John Textor ne serait plus seul sur le coup. Dan Friedkin, déjà intéressé par le passé, serait prêt à revenir dans la danse.

Il y a un peu plus d’une semaine, John Textor n’avait pas mis la charrue avant les bœufs, mais presque au moment de parler du rachat d’Everton. Le propriétaire de l’OL avait estimé à "90%" les chances de racheter les Toffees dans un futur plus ou moins proche. La déclaration avait poussé le club anglais à calmer les ardeurs de l’Américain dans un communiqué et il se pourrait bien que l’optimisme de Textor soit mis à mal. La rumeur d’une venue de Jay-Z dans le consortium de Textor pour racheter Everton a été évoquée. Mais, c’est avant tout au niveau de la concurrence que le patron d’Eagle Group aurait du souci à se faire, d’après Bloomberg.

Un duel d'Américains pour racheter les Toffees ?

Malgré des négociations exclusives entre la holding et l’homme d’affaires iranien Farhad Moshiri, un nouveau candidat aurait pointé le bout de son nez. Enfin, nouveau, pas tout à fait, puisqu’il s’agit de Dan Friedkin. Ce dernier est loin d’être un inconnu à Liverp, car l’actionnaire majoritaire de l’AS Roma et de l’AS Cannes était déjà intéressé par le rachat des Toffees au début de l’été avant de se rétracter. Le milliardaire américain, via son entreprise The Friedkin Group, s’était inquiété du risque associé à la dette de plus de 200 millions de livres sterling fournie par l'ancien propriétaire des Blues de Liverpool, 777 Partners. Plus qu’un lointain souvenir désormais et une mauvaise nouvelle pour Textor ?