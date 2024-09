Florent Manaudou médaillé de bronze aux JO 2024 (Photo by COUVERCELLE Antoine / KMSP / KMSP via AFP)

Comme Cyrian Ravet il y a un mois, la rencontre entre l’OL et l’OM sera l’occasion de mettre à l’honneur des médaillés olympiques lors des JO 2024. Florent Manaudou, Manon Apithy-Brunet et Djamili Aboudou donneront le coup d’envoi fictif de l’Olympico.

À grosse affiche, invités de marque dans les travées du Parc OL. Ce dimanche, il y aura du beau monde en tribunes présidentielles pour le choc des Olympiques entre l’OL et l’OM. Présent à Rio de Janeiro durant la semaine, John Textor devrait occuper son siège de propriétaire et président du club lyonnais aux côtés de Laurent Prud’homme en raison du clinquant de l’affiche. L’Américain, s’il est bien de la partie, assistera aux premières loges au coup d’envoi fictif donné quelques instants avant le début de la rencontre. Il mettra à l’honneur des médaillés olympiques de Paris 2024 et qui ont une attache avec l’OL. Selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais, Florent Manaudou, Manon Apithy-Brunet et Djamili Aboudou prendront place dans le rond central du Parc OL pour lancer les hostilités entre l’OL et l’OM.

Apithy-Brunet fêtée à Rillieux jeudi

Natif de Villeurbanne, Manaudou n’a jamais caché être un supporter de l’OL, même si son appartenance au Cercle des nageurs de Marseille lui a fait depuis apprécier le club marseillais. Donner le coup d’envoi fictif d’un OL - OM coulait donc de source pour le double médaillé de bronze aux JO 2024. Supporter de l’OL, Djamili Aboudou l’est également et le boxeur aura la chance de fouler la pelouse de Décines dimanche soir en compagnie de Manon Apithy-Brunet. La championne olympique d’escrime est de retour chez elle depuis quelques jours. Elle a notamment été mise à l’honneur par sa ville natale qu’est Rillieux-la-Pape, jeudi dernier. Ces trois athlètes auront logiquement droit à une belle acclamation de tout un stade après leurs exploits estivaux.