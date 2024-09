OL féminin : pas de première au Parc OL contre Strasbourg

Initialement prévue le samedi 28 septembre au Parc OL, la rencontre entre l’OL féminin et Strasbourg se jouera finalement au GOLTC . Une décision prise en raison de la programmation du match au 27 septembre, le lendemain de la rencontre de Ligue Europa contre l’Olympiakos.

Dans son désir de ne plus évoluer au centre d’entraînement, Michele Kang a cherché toutes les solutions possibles et inimaginables pour limiter cette présence. En plus de trois matchs délocalisés hors du Rhône (Bourg-en-Bresse, Bourgoin, Grenoble), l’OL féminin a réussi à convaincre son homologue masculin de lui louer le Parc OL pour dix affiches dans la saison. Cela comprenait de la D1 féminine, mais aussi de la Ligue des champions. En attendant la première rencontre européenne, les Fenottes devaient investir le Grand Stade dès la deuxième journée de championnat face à Strasbourg le samedi 28 en fin d’après-midi. Finalement, Canal Plus en a décidé autrement et a fixé cet OL - Strasbourg au vendredi 27 à 21h.

Impossible de jouer deux matchs en 24h

Un choix de programmation qui n’est pas sans conséquence. Cette rencontre de la 2e journée se jouera finalement au GOLTC, pour le plus grand plaisir de Michele Kang… Pourquoi pas de Parc OL pour les coéquipières de Wendie Renard ? Tout simplement parce que se tient le premier match de Ligue Europa à domicile de l’OL le jeudi 26 septembre et que cela ne permettrait pas à la pelouse de suffisamment respirer. Un premier accroc dans la programmation pour l’OL féminin qui "positionnera donc ultérieurement une nouvelle rencontre Arkema Première Ligue" dans le Grand Stade. Ce ne sera pas plus contre Montpellier une semaine plus tard puisque le duel devrait se jouer à Bourg-en-Bresse.