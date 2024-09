Pour des raisons différentes, Tabitha Chawinga, Wendie Renard et Amel Majri ont pu savourer cet OL - Strasbourg vendredi (6-0). Voici les tops du match de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.com.

Le top d'OL - Strasbourg (6-0) : Tabitha Chawinga ouvre son compteur

On se doutait que cela ne serait qu'une question de temps. Si Tabitha Chawinga était restée muette la semaine dernières à Fleury (6-2), l'attaquante ne patientera pas un jour de plus pour débloquer son compteur avec les Fenottes. Elle n'a pas été la plus en vue en première période, mais l'ancien Parisienne a montré un bien meilleur visage après la pause, notamment sur cette action à la 52e lorsqu'elle a enrhumé son adversaire d'un contrôle orienté suivi d'une frappe en force imparable pour la gardienne. Une première réalisation (elle avait marqué en amical contre la Juventus) qui devrait être suivie de quelques autres pour la meilleure buteuse de la saison passée en D1.

Passeuse décisive et créditée d'un second doublé après celui face aux Essonniennes, Lindsey Horan mérite elle aussi une mention dans cette section.

Le top : Wendie Renard et Amel Majri reviennent à la compétition

Ce vendredi a eu lieu le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions. Dans l'optique du début de la compétition européenne le 8 ou 9 octobre, ces retours vont faire du bien à l'effectif de Joe Montemurro. Elles ont pris tout leur temps pour revenir libérées de tout pépin physique. Ce 27 septembre marquait la reprise des choses sérieuses pour Wendie Renard et Amel Majri. La défenseure et capitaine de l'Olympique lyonnais est entrée à la 62e, la milieu de terrain six minutes plus tard.

Même avec une multitude de joueuses d'expérience à sa disposition, la présence de ces deux footballeuses va octroyer des solutions supplémentaires à l'entraîneur, surtout pour Renard, dont le poste manque un peu de profondeur. A quelques jours de la première rencontre de coupe d'Europe, elles ont le temps de montrer tranquillement en régime pour être prêtes à de nouvelles batailles.