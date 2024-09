De Zerbi (OM) lance une petite pique aux joueurs de l’OL

Près d’une semaine après la victoire contre l’OL, Marseille affronte Strasbourg dimanche soir. Roberto De Zerbi s’attend à un match plus compliqué contre une équipe qui court davantage que les Lyonnais.

Il y a près d’une semaine, l’OM réussissait l’exploit d’aller s’imposer (2-3) à Décines après avoir été en infériorité numérique pendant 85 minutes puis mené au score à la 54e. Grâce notamment à des changements décisifs, l’équipe marseillaise est repartie avec les trois points du Parc OL. Une semaine plus tard, les hommes de Roberto De Zerbi sont de nouveau en vadrouille avec un déplacement à Strasbourg, dimanche (20h45). Ayant fait le plein de confiance à Lyon, l’OM aborde cette rencontre avec confiance, même si l’entraîneur italien se méfie. "Le match contre Strasbourg me semble plus difficile encore que celui contre l'OL. On doit être au maximum de nos possibilités, mentales, physiques, tactiques."

"Strasbourg met plus d'intensité que l'OL"

Sur le papier pourtant, un Olympico joué à 10 contre 11 devrait pourtant ressembler à un coup de maitre et à une victoire aux forceps. Seulement, De Zerbi estime que la philosophie de jeu strasbourgeoise a de grandes chances de mettre en difficulté son équipe. Face à un rythme de sénateurs à Décines, l’OM va se frotter à la fougue de la jeunesse du RCSA. "Strasbourg a une équipe qui court plus que celle de Lyon, met plus d'intensité. Aller à Lyon est toujours une grosse affiche, un match de prestige. Strasbourg, cela paraît moins attrayant, on peut penser que c'est une équipe inférieure. Ce n'est pas vrai." Une petite pique aux joueurs lyonnais que ces derniers devraient apprécier…