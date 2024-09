Toulouse - OL "classé à risques" par les autorités

Nicolas Tagliafico lors de Toulouse – OL (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

Ce dimanche (15h), l’OL se rend à Toulouse pour la 6e journée de Ligue 1. Si aucune interdiction de déplacement n’a été prise, la rencontre est classée "à risques" par les autorités.

Trois après la victoire (2-0) contre l’Olympiakos, l’OL est de nouveau sur le pont dimanche (15h) du côté de Toulouse. Si le succès européen a permis d’effacer la déception contre l’OM, un succès est quasiment obligatoire dans les prochaines heures au Stadium. Avec seulement quatre points en cinq journées, l’OL n’a plus le temps de faire du surplace et doit passer la vitesse supérieure contre une formation pas plus en confiance (5 points). Pour ce rendez-vous dans la Ville Rose, les joueurs de Pierre Sage devraient encore pouvoir compter sur le soutien de leurs supporters malgré l’enchaînement des matchs.

Une salle de crise en cas d'incident majeur

Ils seront plusieurs centaines à prendre possession du parcage visiteur alors que l’affluence devrait afficher les 30 000 spectateurs. S’il n’y a pas eu d’arrêté préfectoral interdisant la venue des Lyonnais à Toulouse, le dispositif de sécurité sera malgré tout renforcé. En effet, la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) a classé cette rencontre comme "à risques". La préfecture de Haute-Garonne a donc pris plusieurs mesures comme une salle de crise en cas d’incident majeur, mais aussi la mise en œuvre des dispositifs anti-intrusions et anti-projections sur le terrain.