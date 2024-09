Maupay revient sur son chambrage lors d’OL - OM

Entré en cours de match contre l’OL, Neal Maupay s’était avant tout fait remarquer pour son chambrage dans les vestiaires. L’attaquant de l’OM s’est expliqué.

Une semaine après, la victoire fait toujours parler. À l’OL, le retour de la Coupe d’Europe et la victoire qui en a découlé ont permis de tourner rapidement la page de la débâcle contre l’OM. Dans le sud de la France, le déplacement à Strasbourg dimanche (20h45) a forcément permis de revenir sur le succès entre Rhône et Saône, une semaine auparavant. Les trois points ont été acquis aux forceps dans une fin de match complètement folle. Entré en cours de match, Neal Maupay a été aux premières loges.

S’il ne s’est pas montré décisif, l’attaquant a malgré tout fait parler de lui. Pendant le match et après, avec deux chambrages envers les Lyonnais. Dans les colonnes de La Provence, Maupay est notamment revenu sur sa prise de bec avec Duje Caleta-Car au moment du troisième but marseillais. "Ce que je lui ai dit ? Vous imaginez bien que je ne vais pas vous le dire (rire) ! Sur le terrain, on se chamaille un peu. Quelques minutes avant, sur un duel, on a eu quelques mots tous les deux, mais ce n'est rien de personnel. On est des compétiteurs, on veut gagner. Parfois, il y a quelques mots ou gestes qui partent, mais ce n'est rien de méchant."

"Le foot reste un jeu, du plaisir"

Assumant son côté naturel et impulsif, Neal Maupay ne s’est pas arrêté en si bon chemin dimanche dernier. Dans le vestiaire du Parc OL, l’ancien d’Everton en a remis une couche avec une photo le montrant en train de boire une bouteille d’eau avec le logo de l’OL. Une manière de chambrer que le joueur aimerait voir plus souvent pour un foot moins aseptisé. "Le foot reste un jeu, du plaisir. Je l'ai toujours eu ce côté chambreur sur et en dehors du terrain. Pour moi, ça fait partie du jeu, je trouve ça dommage que des joueurs se retiennent parce que justement, on est des joueurs de foot, que tout est analysé, commenté, critiqué... J'ai pris le parti d'être moi-même."

Sur le coup, cela passe mal, notamment pour les supporters adverses, mais peut-on finalement lui donner vraiment tort ?