Textor (OL) va se faire griller la politesse à Everton

John Textor, président e l’OL et Botafogo, lors de son audition au Brésil (Photo by EVARISTO SA / AFP)

Optimiste ces derniers temps sur sa capacité à pouvoir racheter Everton, John Textor va déchanter. Les Toffees sont plus que jamais proches de tomber entre les mains de Dan Friedkin, propriétaire de la Roma.

Il a crié victoire, peut-être un peu trop vite. Lors de sa conférence de rentrée à l’OL, John Textor avait fait le point sur son envie de racheter Everton. L’Américain avait confirmé ce désir, mais avait assuré que les Toffees n’intégreraient pas Eagle Football, mais bien une autre holding via ses fonds propres. Finalement, le club de Liverpool ne devrait venir s’intégrer ni dans Eagle, ni ailleurs, d’après Bloomberg et Sky Sports. Comme avancé ces derniers temps, Farhad Moshiri est de nouveau entré en discussion avec Dan Friedkin, propriétaire de la Roma. Et les échanges seraient proches d’aboutir à un accord total entre les deux parties.

Un coup dur pour le patron de l'OL

Friedkin était déjà proche d'acheter Everton en juin dernier, mais après des semaines de négociations, le groupe américain avait annoncé qu'il se retirait en raison d'inquiétudes concernant les prêts d'Everton à d'autres investisseurs. Les choses auraient évolué positivement ces dernières semaines et un deal entre 400 et 500 millions de livres sterling, soit 478 et 598 millions d’euros, tiendrait la corde. Un coup dur pour John Textor qui comptait sur cette acquisition pour favoriser l'entrée en bourse à New-York et beaucoup de bruit pour pas grand-chose à la fin.