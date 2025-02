Largement supérieur à Alès (R1), l'OL a fait le travail avec sérieux en 16es de finale de la Gambardella. Il s'est imposé 8 à 0.

On pouvait imaginer que même sans Enzo Molebe, l'OL serait suffisamment armé pour aller chercher la victoire en 16es de finale de la Coupe Gambardella contre Alès. Mais nous étions loin de nous douter que ce serait dans de telles proportions. Pensionnaire de Régional 1, l'adversaire des protégés de Samy Sacy n'a pas vu le jour, la différence de niveau étant trop flagrante avec des Lyonnais très vite mis en confiance.

La première période a été une véritable déferlante devant la cage alésienne, avec des actions nettes de tous les côtés. Les attaquants rhodaniens se sont régalés, à l'image de Rémi Himbert (2008), auteur de l'ouverture du score à la 9e minute et de deux passes décisives, ou de Nehemie Lurika, qui a inscrit un doublé lors du premier acte (15e et 45e+2).

Gomez Rodríguez impressionnant

Mais on a surtout vu Alejandro Gomez Rodríguez (2008). Surclassé du haut de ses 16 ans, l'Anglais a inscrit un triplé en moins de 30 minutes (17e, 37e et 45e, sp), mais il a en plus été dans tous les bons coups. Il a manqué quelques grosses occasions (4e, 5e, 20e, 27e), étant parfois bien contré par le portier adverse. Pour le reste, il a rayonné par ses prises de balle, sa vitesse et ses qualités physiques, mettant au supplice l'arrière-garde d'Alès. Déjà très bon à Sochaux (1-4), l'ancien de Southampton enchaîne.

Alès finit la rencontre à 10

On soulignera aussi la bonne prestation de Tiago Gonçalves sur l'aile droite, ainsi que des milieux Nadhir Senouci et Khalis Merah. Le capitaine a en outre laissé le penalty du 5-0 à Gomez Rodríguez pour le coup du chapeau. Après la pause, le gardien gardois a été très sévèrement exclu pour une main, a priori imaginaire, hors de sa surface. Malgré un échange avec Merah, qui a plaidé la cause de son concurrent, l'arbitre n'est pas revenu sur sa décision (50e).

Forcément, tout cela, en plus de l'écrasante domination de l'OL, a fait baisser le rythme de la partie. Tout juste entré en jeu, Adil Hamdani (2009) a néanmoins corsé encore un peu plus l'addition (0-7, 63e). Le jeune footballeur de 15 ans inscrira même un doublé dans le temps additionnel (0-8, 90e+2).

Pas de derby contre Saint-Priest en 8es de Gambardella

Les Rhodaniens se qualifient donc facilement pour les 8es de finale. Ils ne pourront pas y retrouver leur voisin Saint-Priest, éliminé samedi par Nice aux tirs au but. Le tirage au sort aura lieu jeudi 6 février. Le match lui sera programmé le dimanche 2 mars.

En attendant, retour au pain quotidien, le championnat, le week-end prochain, avec la réception de la lanterne rouge, le Racing Besançon. De quoi potentiellement enchaîner pour les coéquipiers de Léo Bamballi après leurs deux succès consécutifs. 8es de la poule B, ils espèrent accrocher une place plus en adéquation avec leurs ambitions d'ici la fin de la saison.

Le 11 de l'OL : Da Silva - Bamballi, Berbar, Otobo, Dutot - Merah (C), Senouci - Goncalves, A. Rodriguez, Lurika, Himbert

Le banc : Banc : Barreau, El Abrougui, Sener, Garcia, Hamdani