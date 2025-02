OL : Bafétimbi Gomis prend la défense d'Alexandre Lacazette

Dans une période creuse après une fin d'année un peu plus positive, Alexandre Lacazette est, à l'image de l'OL, dans le doute. Son ancien coéquipier Bafétimbi Gomis estime que le capitaine a "besoin de soutien".

Dans la petite tempête que traverse actuellement l'Olympique lyonnais, il pourrait être un phare dans la nuit. Comme il l'a fait la saison passée, Alexandre Lacazette devrait être en mesure de soulager et de porter ses coéquipiers. Mais l'avant-centre est, comme le reste de l'équipe, dans le dur aujourd'hui. Il vient d'enchaîner dix rencontres sans être décisif, ce qui ne lui est que très rarement arrivé dans sa carrière.

L'OM pour relancer la machine ?

Il reste le meilleur réalisateur rhodanien, avec huit buts, comme Georges Mikautadze, sur l'exercice 2024-2025. La période n'en est pas moins difficile pour le gamin de Mermoz, qui, et cela se voit sur le terrain, peine à trouver des solutions. Se relancera-t-il ce dimanche à Marseille (20h45), face à qui il compte six réalisations en seize confrontations ? Ce serait une bonne nouvelle pour une formation en panne offensivement ces dernières semaines.

En attendant le choc de ce 2 février, Lacazette a vu un ancien partenaire, Bafétimbi Gomis (109 apparitions communes entre 2010 et 2014), prendre sa défense. "C’est un historique, un joueur emblématique de l’OL, il a besoin d’amour et de soutien, contrairement à ce que j’entends. Un attaquant a souvent besoin d’un déclic et ce déclic est souvent provoqué par l’amour qu’on nous donne et par la patience", a souligné le désormais retraité dans les colonnes de Dauphiné.