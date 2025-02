A Marseille, l'OL à la recherche d'une confiance perdue

Sans victoire depuis le 4 janvier, soit six matchs, l'OL se rend à Marseille ce dimanche (20h45). Un endroit difficile pour retrouver la confiance qui fuit cette équipe en 2025.

Lorsqu'on n'a pas gagné depuis presque un mois, que l'on reste sur six sorties sans succès toutes compétitions confondues, dont cinq matchs nuls, il y a sans doute meilleur endroit que le Vélodrome pour se refaire une santé. Certes, Marseille n'est pas souverain à domicile (13e), mais il reste deuxième de Ligue 1, et semble aujourd'hui avoir plus de certitudes que l'OL. C'est la mission que devront relever Paulo Fonseca et sa (nouvelle) bande ce dimanche dans la cité phocéenne (20h45).

Pour clôturer la 20e journée de Ligue 1, un choc. Enfin, une grosse affiche entre deux formations ne tournant pas vraiment rond. À vrai dire, l'OM va mieux que l'Olympique lyonnais, parce qu'il est deuxième du championnat, mais il vient tout de même d'enchaîner trois rencontres sans victoire.

Un contexte particulier pour préparer le match

Bien sûr, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette sont clairement en manque de confiance et de rigueur. Il faudrait donc une performance comme on n'a plus vu depuis un moment, presque un sursaut d'orgueil, afin obtenir un bon résultat. D'autant plus que les circonstances du côté de Décines sont particulières avec l'arrivée de Fonseca le 31 janvier. "Nous sommes très motivés. Nous avons commencé à préparer ce match aujourd’hui (vendredi), même si nous avons peu de temps, a rappelé le Portugais. Ce sera une belle partie face à une grande équipe avec un grand entraîneur. Notre ambition est de bien organiser les joueurs pour les mettre dans les meilleures conditions et avoir la possibilité de gagner."

Si le schéma tactique devrait à priori peu changer, et que les principes entre Pierre Sage et son successeur se ressemblent, il faudra sans doute du temps aux Rhodaniens avant de retrouver le niveau atteint face à Francfort par exemple (3-2). Malgré la mauvaise période, ils veulent rester combatifs, à l'image de Rayan Cherki. "On y va (à Marseille) pour gagner. Il n’y a pas d’autre solution. Et il n’y a rien d’autre à faire là-bas, a-t-il déclaré jeudi soir, dans une reprise des fameuses paroles de Nabil Fekir avant un derby à Saint-Etienne. On a trois jours pour travailler. On va rester concentrés et régler les détails."

Marseille aussi veut rebondir

Cela sera-t-il suffisant pour accrocher les partenaires d'Adrien Rabiot ? Ils ont pu préparer ce rendez-vous pendant une semaine, et ont clairement affiché leur volonté de rebondir. "J'entends que c'est un match très important pour le club, ça l'a toujours été. On a vu la joie que c'était à aller (succès 3-2 de l'OM à la dernière seconde, NDLR). Je venais d'arriver depuis peu, on a pu sentir cet enthousiasme du peuple marseillais. Le stade sera plein, a prévenu le milieu international. On joue pour nous, c'est important au niveau du classement, mais aussi pour les supporteurs qui attendent cette confrontation avec impatience."

Dans sa quête de qualification en Ligue des champions, l'OL a besoin de points, et ne pas en avoir pris suffisamment lors de l'enchaînement Brest (2-1), Toulouse (0-0) et Nantes (1-1) le laisse dans une posture délicate. Sorti des strapontins européens après le succès de Lens à Montpellier vendredi, il est sous pression avec trois longueurs de retard sur le sixième rang.

Voilà le contexte dans lequel les Lyonnais se déplacent chez le dauphin du PSG, et pour y faire face, il faudra impérativement démontrer une force de caractère que l'on perçoit rarement ces dernières semaines. Mais c'est aussi dans ces soirs-là que l'on inverse le sort et que l'on tape du poing sur la table. A Corentin Tolisso et à ses partenaires de répondre présents dans ce domaine, ensuite, advienne que pourra. La rencontre aller nous a bien appris que ce n'était pas forcément le plus méritant, ni le meilleur, qui l'emportait.