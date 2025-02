Après ce nul face à Ludogorets (1-1), l’OL enchaîne un 6e match officiel consécutif sans victoire. Une première depuis 2023 et le fameux début de saison catastrophique.

L'OL s'est mesuré à Ludogorets jeudi soir, marquant ainsi la dernière journée de la phase de championnat de la Ligue Europa. Un match essentiel pour les Lyonnais qui tenaient à décrocher une victoire, mais également une place directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Toutefois, après une performance difficile, sûrement due à la situation actuelle et l'éviction de Pierre Sage, le club rhodanien a concédé un match nul face au club bulgare (1-1). Encore un match sans victoire pour l’OL qui n’a plus gagné depuis maintenant six rencontres.

Plus aucune victoire depuis le match face à Montpellier

Depuis le succès face à Montpellier (1-0) début janvier, Alexandre Lacazette et ses partenaires n’arrivent plus à remporter la moindre rencontre. Une performance que le club lyonnais n’avait plus réalisée depuis 2023. En effet, durant la période allant de juin à novembre 2023, l’OL avait réussi le tour de force d'enchaîner onze matchs sans gagner. Une dynamique que l’Olympique lyonnais avait achevée grâce à une victoire face au Stade Rennais (0-1). Espérons que la formation lyonnaise mette fin rapidement à cette mauvaise dynamique avec l’arrivée de Paulo Fonseca.