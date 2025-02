Après la Préfecture des Bouches-du-Rhône, c'est le ministre de l'Intérieur qui a pris un arrêté visant les supporters lyonnais. Ils ne seront pas acceptés au Vélodrome dimanche.

Aucun supporter de l'OL, au contraire d'Amine Gouiri, ne sera au Vélodrome dimanche soir. En tout cas, officiellement. Les fans rhodaniens affichant ouvertement leur préférence ne seront pas acceptés au sein du stade marseillais. La nouvelle est connue, la Préfecture des Bouches-du-Rhône ayant décidé de prendre un arrêté empêchant les Lyonnais de venir assister au choc face à l'OM le 2 février.

Elle avait publié un texte en ce sens voilà presque deux semaines. Le document est complété depuis vendredi 31 janvier par un autre arrêté, ministériel celui-ci. Dans le même ordre d'idée, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, interdit aux spectateurs aux couleurs de l'OL de se présenter dans l'enceinte phocéenne.

Un passé chargé en matière d'incidents

Très précisément, ils ne peuvent pas apparaitre "entre les communes du département du Rhône et Marseille" insiste le document. Pas de déplacements collectifs ou individuels donc. Parmi les raisons évoquées, l'antagonisme entre les deux supporters lyonnais et marseillais, et les nombreux incidents de ces dernières années.

La limite a d'ailleurs été franchie à ce propos la saison passée. On se rappelle que le bus des joueurs de Fabio Grosso et ceux des fans avaient été reçus à coup de pierres et autres projectiles dans la cité provençale. Après plusieurs mois d'enquête, le dossier a finalement été classé sans suite par le parquet de Marseille. Lors de ce même rendez-vous, certains énergumènes dans le parcage réservés aux visiteurs rhodaniens s'étaient tristement signalés par des saluts nazis et des cris racistes.