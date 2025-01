OM - OL : l’enquête de l’attaque du bus classée sans suite

Plus d’un an après les faits, le parquet de Marseille a choisi de classer sans suite son enquête sur le caillassage du bus de l’OL avant le match contre l'OM. La faute à une absence d’auteurs identifiés.

La direction de l’OL attendait que justice soit faite dans l’affaire. Il n’en sera finalement rien dans le dossier du bus lyonnais caillassé en octobre 2023 du côté de Marseille. Le 6 janvier dernier, le parquet de Marseille a classé sans suite son enquête ouverte depuis plus d’un an et la venue du club lyonnais sur les bords de la Canebière. Cette décision intervient après les difficultés pour identifier le ou les auteurs de jets de projectiles qui avaient accompagné le trajet du bus de l’OL entre son hôtel et le stade Vélodrome pour affronter l'OM. Des analyses afin de prélever des ADN avaient été réalisés depuis un an, main n’ont rien donné.

L'OL prend acte et déplore cette décision

C’est une bataille perdue pour l’OL qui avait à cœur de voir les fauteurs de trouble être retrouvés et condamnés. Dans ce guet-apens, Fabio Grosso, alors entraîneur de la formation lyonnaise, avait été touché au visage et était passé à quelques millimètres de perdre l’usage de son œil gauche. Dans cette histoire, seuls deux individus auront donc été interpellés le soir même du 29 octobre et condamnés en comparution immédiate, pour des jets de pierre et de fumigène. Cela devrait donc s’arrêter là, pour le plus grand regret du club lyonnais, qui a réagi par l'intermédiaire de Laurent Prud'homme. "Nous prenons acte de cette décision que nous déplorons. Toutes nos pensées vont à Fabio Grosso, sérieusement blessé lors de cette agression. Il ne pourra donc jamais être reconnu victime de ces violences".