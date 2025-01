OL - Mercato : Everton n'a pas oublié Ernest Nuamah

Ernest Nuamah face à Quentin Merlin lors d’OL – OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Déjà sur les tablettes d’Everton l'été dernier, Ernest Nuamah aurait toujours la cote en Angleterre. L'ailier ghanéen de l'OL serait toujours dans le viseur des Toffees.

Le mercato hivernal est loin d’être fini pour l’OL. Entre les départs et les arrivées, l’effectif de Pierre Sage devrait encore bien évoluer d'ici à la fin du mois janvier. De nombreux joueurs sont annoncés sur le départ tel que Maxence Caqueret ou encore Nemanja Matic qui pourraient faire prochainement leurs bagages pour se rendre en Italie. Un certain Ernest Nuamah pourrait également quitter l’OL dès cet hiver. En effet, déjà très proche de quitter le club l’été dernier, le Ghanéen serait toujours sur les tablettes d’un club de Premier League.

Les Toffees n'ont pas encore fait d'offre

En effet, d’après les informations de RMC Sport, Everton serait encore sur les côtes du jeune joueur de l’Olympique lyonnais. Déjà l’été dernier, l'ailier ghanéen de 21 ans suscitait l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League tels que Fulham, Crystal Palace, mais aussi les Toffees. Ernest Nuamah n'avait cependant signé avec aucun de ces trois clubs anglais, faisant d'ailleurs faux bond à Fulham le dernier jour du mercato. Six mois plus tard, Everton devrait revenir à la charge, pour s’offrir les talents du Lyonnais, et pourrait très prochainement faire une offre au club rhodanien.