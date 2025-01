À Botafogo, John Textor sous la menace d'une grève

Les joueurs de Botafogo se plaignaient, il y a quelques jours, de primes non payées, dont une d'elles liée de leur victoire en Copa Libertadores. Afin d'exprimer leur mécontentement, les joueurs menacent de faire grève.

Ce mois de janvier risque d’être plus mouvementé que prévu pour John Textor. Entre les problèmes financiers de l’OL, le mercato hivernal et Botafogo, l’Américain ne sait plus où donner de la tête. Et cela ne risque pas de s’améliorer. En effet, il y a quelques jours, les joueurs de Botafogo, champions du Brésil et vainqueurs de la Copa Libertadores, auraient réclamé des primes non versées, mais également un bonus en lien avec le sacre sur la scène continentale. Le versement de somme n'aurait pas eu lieu de la part des dirigeants du club.

Le club promet un rapide retour à la normale

D’après les informations du média Globo, les joueurs de Botafogo auraient menacé John Textor de faire grève et de ne pas reprendre les entraînements, en attendant le versement des primes. Suite à ces révélations, le club carioca a tenu à réagir. "Le Club versera les dotations convenues dans un délai pouvant aller jusqu'à 20 jours ouvrés après réception (27 décembre), conformément aux pratiques du marché. Il est important de souligner qu'un groupe de joueurs qui ne font plus partie de l'équipe a demandé une augmentation de 25% de la cagnotte dans les derniers jours avant la fin de la saison".

Un nouveau problème délicat à gérer pour l’homme d’affaires américain qui s’additionne notamment au départ du coach Artur Jorge il y a quelques jours.