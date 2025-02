Mercato : El Arouch (ex-OL) vers un autre club d'Eagle Football

Sans club depuis septembre 2024, Mohamed El Arouch s'apprête à rebondir, toujours dans la galaxie Eagle Football. Le milieu de terrain devrait rejoindre Molenbeek, en D2 belge.

L'heure du rebond est enfin arrivée pour Mohamed El Arouch ? En tout cas, après une longue période éloignée des terrains, le milieu de terrain pourrait prochainement retrouver un club. En effet, selon L'Équipe, le footballeur de 20 ans doit signer avec une formation d'Eagle Football, Molenbeek.

Une reprise en D2 belge pour le natif d'Orange, passé par l'Olympique lyonnais entre 2017 et 2021. Il y signerait un contrat de deux ans et demi, soit jusqu'en juin 2027. Il restera ainsi dans la galaxie de la multipropriété de John Textor. L'Américain, président de l'OL, apprécie beaucoup le jeune joueur, et c'est notamment à son initiative qu'il devrait rejoindre le RWDM, actuellement 2e de son championnat, à sept longueurs du premier.

Il n'a pas joué depuis avril 2024

Rappelons que l'équipe française avait transféré son meneur de jeu sans indemnité de transfert à Botafogo en septembre 2024. Mais quelques semaines plus tard, il avait quitté le Brésil, sans avoir disputé la moindre rencontre. Des problèmes personnels étaient à l'origine de ce départ précipité.

Son dernier match officiel remonte donc à avril 2024, avec la réserve rhodanienne en National 3. S'il a poursuivi un travail physique de son côté dans l'attente d'un retour, il lui faudra sans doute du temps avant de reprendre la compétition. En tout cas, il devrait revoir ses anciens coéquipiers Achraf Laaziri et Islamdine Halifa, qui sont présentement prêtés à Molenbeek.