Ligue 1 : l'OM compte sur la venue de l'OL pour réagir

Dimanche, l'OM reçoit l'OL pour le choc de la 20e journée de Ligue 1 (20h45). Battue par Nice le week-end dernier, la troupe de Roberto De Zerbi veut rebondir.

La dynamique marseillaise est certes un peu meilleure que celle de l'OL (deux succès sur les cinq derniers matchs), mais l'OM n'est pas vraiment au mieux. Il n'a plus gagné le déplacement à Rennes le 11 janvier. Ensuite, les hommes de Roberto De Zerbi ont enchaîné une élimination aux tirs au but face à Lille en Coupe de France, un nul à la maison contre Strasbourg (1-1) et un revers à Nice (2-0).

Qui de Marseille ou l'OL stoppera sa série ?

Au Vélodrome, devant quelque 65 000 supporters acquis à sa cause, le groupe phocéen souhaitera rebondir. Pour cela, rien de mieux qu'un choc face à l'Olympique lyonnais. "Pour la rivalité, pour le classement, pour la réaction après la défaite à Nice... Je l'ai dit aussi aux joueurs : pour une équipe qui a des objectifs importants, appréhender les victoires est plus simple que de gérer les défaites. On a réussi à bien rebondir après les revers à Strasbourg, face au PSG ou Auxerre, cet automne, a rappelé l'entraîneur italien. Alors, dimanche, on a la chance de pouvoir jouer à domicile contre un adversaire fort. On pourrait repartir avec les trois points contre un concurrent direct. C'est la beauté de notre sport."

Face à lui, un nouveau coach, Paulo Fonseca, qui a pris ses fonctions vendredi et une formation rhodanienne dans le doute. Sur le papier, c'est donc le deuxième de Ligue 1 qui est le mieux armé pour relancer la machine. Mais l'OL également cherchera à mettre un terme à sa série de six affiches sans succès, dont cinq nuls. C'est ça aussi, la "beauté de ce sport".