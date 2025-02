L'OL vraiment plus armé avec Paulo Fonseca ?

Depuis vendredi, Paulo Fonseca est le nouvel entraîneur de l'OL. Avec lui, John Textor espère améliorer les chances de son club d'accéder à la Ligue des champions. La question est désormais de savoir si c'est réellement le cas.

Pierre Sage n'a pas passé l'hiver à la fois car les succès ne venaient plus, mais aussi parce que John Textor avait un autre plan en tête. En renvoyant le technicien français après cinq rencontres sans victoire en janvier, dont une élimination piteuse face à Bourgoin en Coupe de France, l'Américain a démontré, s'il le fallait, qu'il détestait perdre du temps. Selon lui, l'OL a plus de chances d'intégrer le top 4 avec Paulo Fonseca qu'avec son prédécesseur.

On le sait, le Portugais et l'homme d'affaires du Missouri se connaissent depuis longtemps, cela fait près de cinq ans dorénavant qu'ils se côtoient. Le patron d'Eagle Football a toujours eu dans un coin de sa tête l'idée de le faire venir dans sa grande famille de la multipropriété. Botagofo ne l'intéressait pas suffisamment après son passage à l'AC Milan, alors c'est vers l'Olympique lyonnais qu'il se dirigera.

Paulo Fonseca affiche son ambition

Après avoir rendu hommage à Pierre Sage lors de sa prise de parole, l'ancien coach lillois (2022-2024) a très rapidement mis sur la table ses intentions avec sa nouvelle formation. "Je suis ici parce que John a confiance en mon travail, mais aussi car j’ai confiance dans la qualité des joueurs. On peut améliorer leurs performances. J'aime dominer les matchs et nous avons l'effectif pour avoir cette domination, être offensifs, a-t-il affirmé. On doit progresser sur l'aspect défensif et l’organisation. J'ai beaucoup d’ambition et je crois beaucoup en cette équipe et mes joueurs."

Un discours qui a dû plaire à son président. "Parfois, le changement peut être douloureux, mais nécessaire. Pierre a fait un gros travail la saison dernière, mais on a vu quelques lacunes. Notre objectif est la Ligue des champions et certains supporters pensaient que Pierre pouvait le faire. Peut-être, mais je veux augmenter cette probabilité, a-t-il clamé. Je respecte sa contribution et il sera toujours reconnu pour ce qu’il a fait. Mais beaucoup de fans comprennent mon choix."

Sous-entendu, avec Paulo Fonseca, les Rhodaniens augmentent leurs possibilités de retrouver la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Et ce vraiment le cas ? Il est évidemment trop tôt pour donner une réponse. En tout cas, cette pression ne semble pas déranger outre-mesure l'ex-dirigeant de l'AS Rome ou encore de Porto. "Non, j'y suis habitué. J’aime ça. Je suis ambitieux, je dois gagner. Si nous voulons ne pas avoir de pression, il faut choisir une autre profession", a-t-il rétorqué.

Il devra gagner, et vite

Après une courte expérience en dents de scie dans la capitale italienne (12 victoires, six nuls et six revers de juin à décembre 2024), le voilà très vite dans le bain. Sous contrat jusqu'en 2027, il sait ce qu'il doit faire à l'OL, intégrer le top 4 ou/et gagner la Ligue Europa. "C’est l'objectif, je suis ici pour gagner. Le plus important est de créer cette ambition de remporter tous les matchs. Avoir cette mentalité de rentrer dans chaque rencontre pour l'emporter, a-t-il martelé. Nous pouvons faire de magnifiques choses."

Cela commence dès dimanche, avec un déplacement ô combien périlleux du côté de Marseille (20h45). Dans une ambiance bouillante, Fonseca va à la fois découvrir un groupe lyonnais pas au mieux dans la tête, tactiquement et techniquement, mais aussi retrouver la Ligue 1. Et il devra assez rapidement s'imposer s'il veut voir plus loin qu'une demi-saison dans le Rhône. C'est comme cela que Textor fonctionne, et bien qu'il l'apprécie, il n'est pas sûr qu'il change pour le Portugais.