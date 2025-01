John Textor, propriétaire de l’OL et patron d’Eagle Football (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

Deux jours après avoir mis à l’écart Pierre Sage, John Textor a déclaré que Paulo Fonseca serait bientôt à la tête de l'OL. L’Américain n’en est pas à son premier changement d’entraîneur.

Peu de temps après de la mise à l'écart de Pierre Sage, John Textor a rapidement dévoilé le nom de son remplaçant. En effet, lors d'une interview avec l'AFP, l'homme d'affaires américain a déclaré que Paulo Fonseca devrait être le prochain coach de l'Olympique lyonnais "sauf imprévu". Et Textor envisage de présenter le technicien portugais cette semaine, après que celui-ci a finalisé tous les détails avec l'AC Milan, son ancien club où il a été licencié en décembre dernier. Une habitude pour John Textor qui a déjà procédé à plusieurs changements d'entraîneur.

Une moyenne de six entraîneurs par an sur les 4 clubs

En effet, depuis août 2021, l'Américain occupe le rôle de président ou actionnaire dans quatre clubs distincts : l'OL, Botafogo, Crystal Palace et Molenbeek. Depuis trois ans et demi, John Textor a collaboré avec 21 différents coachs. Cela équivaut à une moyenne de six entraîneurs par an au cumulé sur les quatre clubs. À l'OL, ils sont trois (Blanc, Grosso, Sage) à s'être succédé (quatre si l'on compte l'intérim d'un match de Jean-François Vulliez) depuis que Textor a pris les commandes du club. Une statistique très révélatrice d'un pratique où l'aspect sentimental n'a pas forcément sa place.