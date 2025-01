L’Union nationale des entraîneurs et cadres techniques du football français s’offusque d’avoir vu Pierre Sage être renvoyé de son poste d’entraîneur à l’OL. L’UNECATEF estime que les coachs français n’ont pas la reconnaissance qu’ils méritent.

Il y a eu une onde de choc lundi soir au moment où l’environnement lyonnais a appris que Pierre Sage ne serait plus l’entraîneur de l’OL à compter du lendemain. Cette surprise ne s’est pas limitée à la région lyonnaise et c’est tout le paysage du football français qui est tombé des nues en voyant John Textor prendre cette décision radicale. La formation lyonnaise était certes convalescente depuis le début de l’année 2025, mais restait encore dans les clous pour atteindre ses objectifs de fin de saison.

Le propriétaire américain a jugé qu’il était temps de tourner la page et Pierre Sage en a fait les frais, malheureusement et malgré son bilan. Contactée par nos confrères d'Ouest-France, l’UNECATEF n’a pas caché sa surprise quant à ce renvoi. "C’est très, très surprenant, voire incompréhensible, s’insurge Bertrand Reuzeau, président de l’Union nationale des entraîneurs et cadres techniques du football français. On est abasourdis et déçus qu’un entraîneur qui a eu des résultats, qui a redressé la barre sportivement à l’Olympique lyonnais et qui était toujours dans le coup et championnat et en Coupe d’Europe, n’ait pas le temps de continuer son travail. Il y a un manque de reconnaissance."

Un staff presque 100% portugais à venir

Ne comprenant pas l’obsession de clubs français à miser sur l’étranger, l’UNECATEF appelle à la raison et surtout à l’égalité des chances. Mettant en avant le fiasco Sampaoli à Rennes, le syndicat des entraîneurs estime que "les coaches français, qui font pourtant du bon boulot, ne font pas le poids par rapport à des réseaux. Les clubs sont de plus en plus à connotation étrangère et c’est inquiétant pour le football français." Avec Paulo Fonseca, l’OL a misé sur un coach qui connait déjà la Ligue 1. Seulement, dans le staff qui va prendre en mains le groupe lyonnais, Damien Della Santa va vite devoir se mettre au portugais, s’il ne l’a pas déjà fait, car il sera le dernier représentant français, hors préparateurs physiques…