À partir de ce mercredi 29 janvier et jusqu’au samedi 1er février, le festival "Sport, Littérature et Cinéma" se tient à l’Institut Lumière. Une projection du film retraçant la folle saison dernière de l'OL aura lieu en présence de Laurent Prud’homme.

Il risque d’y avoir un peu de nostalgie, samedi à 14h45 à l’Institut Lumière. En programmant la projection du documentaire "OL – Au cœur d’une folle saison", le festival "Sport, Littérature et Cinéma" ne s’attendait pas à ce que Pierre Sage soit remercié seulement quelques jours auparavant. Pourtant, le désormais ex-entraîneur lyonnais avec ses joueurs seront bien à l’affiche lors de la 12e édition du festival qui se tient à partir de ce mercredi dans le 8e arrondissement de Lyon.

Retour sur six mois complètement fous

Comme chaque année, le festival permet d’attirer des sportifs de renoms et cette nouvelle édition ne dérogera pas à la règle. Marion Rousse, ancienne cycliste et à présent directrice du Tour de France Femmes, et de Christian Prudhomme, directeur du Tour de France et du Paris-Roubaix lanceront les hostilités ce mercredi. Jo-Wilfried Tsonga ou encore Manon Apithy-Brunet, médaille d’or aux JO de Paris 2024, emboîteront leurs pas les jours suivants. Pour la projection du film d’Alex Dell sur l’OL, Laurent Prud’homme sera présent aux côtés de Vincent Duluc, journaliste pour L’Équipe. Pour assister à l’un de ces évènements du festival "Sport, Littérature et Cinéma", il est encore possible de se procurer des billets en cliquant sur ce lien.