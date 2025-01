OL : des vœux aux supporters en comité restreint

John Textor en discussions avec Laurent Prud’homme (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Suite au communiqué publié mardi en fin de journée, les groupes de supporters de l’OL avaient décidé de ne pas participer à la traditionnelle cérémonie des vœux. Ils n’étaient finalement qu’une cinquantaine à avoir répondu à l’invitation du club.

Il fallait s’y attendre et le communiqué a été plus que cinglant à l’encontre de John Textor. Encore sonnés par la décision du propriétaire de se séparer de Pierre Sage, les différents groupes de supporters de l’OL sont sortis du silence mardi en fin de journée. Une prise de parole pour faire part de leur incompréhension, mais également pour expliquer leur choix de ne pas se rendre à la traditionnelle cérémonie des vœux du club, une coutume "instaurée il y a une dizaine d’années par Jean-Michel Aulas". Des Bad Gones au Lyon 1950 en passant par les Rouge et Bleu, les groupes ont donc brillé par leur absence mardi soir dans l’un des salons du Parc OL.

C’est face à un public des plus restreints que Laurent Prud’homme et John Textor ont donc délivré leur message. Malgré le boycott des historiques, ils étaient quand même une cinquantaine de supporters à avoir répondu présents pour ce rendez-vous annuel, selon nos informations. Reste désormais à savoir quel sera l’accueil jeudi soir pour le dernier match de Ligue Europa contre Ludogorets. Il y a toutefois une qualification à aller chercher et le soutien populaire ne sera pas de trop surtout dans le climat actuel…