OL académie : les U18 sans Molebe en Gambardella

Convoqué avec les professionnels pour le déplacement à Marseille dimanche (20h45), Enzo Molebe ne sera pas avec le groupe Gambardella. Ce dernier affronte Alès le même jour.

Il n'est pas certain, à moins d'un long parcours de l'OL en Coupe Gambardella, qu'Enzo Molebe rejoue cette saison avec l'équipe de Samy Saci. En effet, avec les nombreux départs hivernaux dans le secteur offensif, le jeune attaquant est amené à régulièrement être appelé dans le groupe professionnel. Cela reste à confirmer, puisque actuellement Malick Fofana est trop juste pour jouer, mais à 17 ans, le voilà convoqué pour disputer "l'Olympico" dimanche.

Il va découvrir le stade Vélodrome et tout ce que cela implique lors du choc de la 20e journée de Ligue 1. Par conséquence, il ne sera pas disponible pour jouer la Gambardella le même jour. Le 2 février, les Gones voyagent à Alès dans le cadre des 16es de finale. Jusqu'à présent, Molebe avait pris part au deux rencontres de l'Olympique lyonnais dans la compétition.

Même sans lui, l'OL est favori

Malgré cette absence qui va peser, forcément, les coéquipiers de Khalis Merah restent favoris et en capacité de passer ce tour. Ils pourront compter sur Alejandro Gomes Rodríguez, et dans son sillage, ils ont livré une très belle partition contre Sochaux en 32es (1-4). Et le week-end passé, ils ont dominé Reims, deuxième de leur championnat (2-3). Ajoutons à cela que leur adversaire évolue au niveau régional, et l'on se dit que c'est un bon tirage pour les Rhodaniens. Mais encore faut-il valider ça sur le terrain. Rendez-vous à 14h30 dimanche.