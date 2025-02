En allant gagner à Lyon-La Duchère samedi, la réserve de l'OL grimpe sur le podium. La voilà désormais troisième de National 3.

Après deux saisons en National 3, la réserve de l'OL va-t-elle regoûter au National 2. Ce serait franchement une grosse performance lorsqu'on suit l'évolution des groupes Pro 2 professionnels ces dernières années. Mais c'est une éventualité à prendre en compte au vu de l'exercice que réalisent les protégés de Gueïda Fofana. Samedi, ils faisaient le court déplacement jusqu'au stade Balmont pour affronter Lyon-La Duchère.

Le match, reporté puisqu'il devait se disputer le 18 janvier, sera peut-être un tournant pour l'Olympique lyonnais. En effet, il s'agissait d'un choc entre le troisième, La Duch' et le cinquième. C'est donc un très joli coup qu'ont réussi les partenaires du gardien Yvann Konan en allant gagner 2 à 0 chez les Duchérois.

Même sans Lega, l'OL s'en sort

Le derby s'est révélé tout d'abord assez fermé, avec un score de 0-0 à la pause. Malgré une formation très jeune, encore plus depuis le départ du meilleur buteur et passeur Sekou Lega en Arabie saoudite, c'est bien l'OL qui s'est joué de son adversaire.

Auteur d'une très bonne deuxième période, il a matérialisé cela par un but de Romain Perret (2005). L'attaquant a inscrit sa sixième réalisation en 2024-2025 sur un penalty marqué en deux temps (0-1, 71e). Dans le temps additionnel, c'est Daryll Benlahlou (2006) qui a ouvert son compteur en N3, profitant d'une erreur du portier adverse (0-2, 90e+5).

Un autre derby à venir

L'Olympique lyonnais signe là sa huitième victoire de la saison en championnat, le tout après 14 journées. Avec 25 points, il grimpe sur le podium, à la troisième place, à une longueur de Limonest et Bourgoin, respectivement premier et deuxième. La semaine prochaine, il recevra Décines-Chassieu (08/02), pour une autre affiche entre voisins. C'est a priori une équipe dans ses cordes, puisqu'elle occupe le douzième rang. Mais on se souvient qu'à l'aller, ce sont les Décinois qui avaient infligé le premier revers de l'exercice aux Gones (1-0).

Méfiance donc pour les coéquipiers de Yacine Chaib, qui ont souvent du mal face aux mal classés. Il n'en reste pas moins qu'après le succès contre les Limonois (3-1) en janvier, c'est un autre "gros" de la poule I qui tombe face à l'OL.

Le 11 de l'OL : Konan - Ali Hassan, Kango, Barisic, Chaïb - Bossiwa, Coponat, De Carvalho, Dorival - Perret, Lagha