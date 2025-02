Montpellier jouera sans une partie de ses supporters contre l’OL

Les supporters de Montpellier (Photo by PASCAL GUYOT / AFP)

En raison d’une sanction de la commission de discipline, la tribune de l’Etang de Thau sera fermée ce dimanche pour Montpellier - OL. Cela fait suite à l’utilisation d’engins pyrotechniques et à une interruption du match contre Monaco suite à l’utilisation d’une sono.

Montpellier est déjà dans le dur au classement et ne va malheureusement pas pouvoir compter sur un gros soutien populaire dimanche contre l’OL. Si les relations ont pu être tendues ces dernières semaines entre les supporters et le club, la présence des supporters est toujours un plus, surtout quand il s’agit de recevoir un cador du championnat. Malheureusement, ce dimanche, le stade de la Mosson sera amputé d’une partie de ses supporters avec la fermeture de l’Etang de Thau. Fin janvier, la commission de discipline avait en effet suspendu pour un match la Butte Paillade, déjà absente contre Lens lors de la dernière réception dans l’Hérault.

Cette sanction était intervenue suite à la rencontre contre l’AS Monaco. En plus d’un hommage appuyé à un supporter avec l’utilisation d’engins pyrotechniques, les supporters avaient ensuite crée une ambiance sonore originale, sur fond de techno, en début de seconde mi-temps, nécessitant l’interruption de la rencontre. Cela n’avait logiquement pas plu à la commission qui avait choisi de sanctionner Montpellier et ses fans avec une "fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Étang de Thau du stade de la Mosson".