Coulibaly bien présent du côté de Montpellier contre l’OL

Annoncé comme incertain par Jean-Louis Gasset, Tanguy Coulibaly est finalement bien présent ce dimanche pour Montpellier - OL.

Ce dimanche, c’est un Montpellier new-look qui va se présenter devant l’OL. L’équipe qui avait tenu en échec les Lyonnais pendant 90 minutes avant de craquer dans les derniers instants le 4 janvier dernier n’a plus grand-chose à voir. Comme l’a avancé Jean-Louis Gasset vendredi en conférence, huit joueurs présents au Parc OL ne sont pas dans l’effectif ce dimanche à la Mosson. Certains ont mis les voiles durant l’hiver, d’autres sont tout simplement convalescents depuis plus ou moins longtemps. À Strasbourg, il y a une semaine, l’entraîneur français a perdu Modibo Sagnan et Becir Omeragic sur blessure.

Ils ont rejoint à l’infirmerie Issiaga Sylla et Christopher Jullien, blessés de longue date. Pour ce rendez-vous de la 22e journée de Ligue 1, Gasset peut malgré tout compter sur le retour de Kiki Kouyaté en défense. Incertain, Tanguy Coulibaly sera également bien présent à 15h. L’attaquant formé au PSG fait partie du groupe de 21 joueurs retenus pour la confrontation contre l’OL.