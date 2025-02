Lacazette et Christopher Jullien lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Pour le déplacement à Montpellier, Paulo Fonseca peut s'appuyer sur le retour d'Alexandre Lacazette. Le capitaine de l'OL est présent dans un groupe lyonnais au complet pour cette rencontre de la 22e journée de Ligue 1.

C'est un groupe au complet qui a pris la direction de Montpellier en car ce samedi. Pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, Paulo Fonseca a convoqué 21 joueurs et, à la différence de Pierre Sage, n'a plus vraiment besoin de faire de choix. L'effectif de l'OL a fondu durant le mercato hivernal et les surprises ne sont plus légions désormais. Par rapport au match de dimanche dernier contre Reims, un seul changement est à signaler et non des moindres. Touché au genou la semaine passée, Alexandre Lacazette signe son retour dans le groupe lyonnais.

Akouokou et Omari, seuls absents

L'entraîneur lyonnais avait déjà vendu la mèche vendredi en conférence de presse, mais la présence du capitaine dans l'Hérault est cette fois bien actée. Avec le numéro 10 de retour aux affaires courantes, l'OL se présente avec un groupe "type" où seuls Paul Akouokou, malade ces derniers jours, et Warmed Omari, "victime" du retour de Lacazette, manquent à l'appel. Dans le sud de la France, l'objectif des Lyonnais est clair : revenir avec les trois points avant de se confronter au PSG, dimanche 23 février à Décines.

Le groupe de l'OL à Montpellier : Descamps, Diarra, Perri - Abner, Caleta-Car, Kumbedi, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Almada, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout - Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Molebe, Nuamah