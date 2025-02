À trop vouloir jouer, l’OL prend des risques inutiles derrière

Clinton Mata, Duje Caleta-Car et Lucas Perri lors d’OL – Strasbourg (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Comme Pierre Sage, Paulo Fonseca a une volonté de repartir court de derrière. Seulement, contre l’OM et Reims, l’OL a eu de vraies difficultés à ressortir ces ballons sans se mettre en danger.

Entre Pierre Sage et Paulo Fonseca, la langue pour faire passer le discours est différente. Pourtant, les deux tacticiens partagent la même vision du football. Si l’actuel coach de l’OL n’est pas un adepte de la périodisation tactique comme son prédécesseur, les principes de jeu du Portugais restent dans la continuité de ceux de Sage. Il y a forcément quelques nuances qui font dire à Fonseca qu’il voit des joueurs "ouverts au changement" mais entre le jeu pratiqué par les Lyonnais pendant les quinze derniers et celui des deux derniers matchs, il n’y a pas forcément de grandes différences.

L’OL continue à vouloir avoir la possession même si à Marseille, Paulo Fonseca a dû revoir sa copie par manque de temps. Mais dans la réalité, l’entraineur lusitanien est un amoureux des circuits de passes et de ce football porté vers l’avant. Il en a fait son fonds de commerce depuis ses débuts et avait conquis les supporters de Lille pendant ses deux saisons passées dans le Nord.

Pas de défenseurs relanceurs dans l’effectif

À Décines, il souhaite y aller étape par étape et pour voir le jeu léché du LOSC, il faudra patienter encore un peu. Peut-être même jusqu’à l’été prochain, avec peut-être la possibilité de voir le club lyonnais accéder aux envies de Paulo Fonseca et donc de lui offrir des joueurs collant à sa philosophie. Non pas que l’effectif actuel ne soit pas à la hauteur, mais certains profils peuvent manquer. Notamment en défense et c’est d’ailleurs un point qui avait déjà été souligné par Pierre Sage. Comme son prédécesseur, Fonseca aime repartir court de l’arrière. Cela a rapidement sauté aux yeux, que ce soit contre l’OM ou face à Reims. L’OL en avait déjà l’habitude depuis le début de saison, mais l’absence d’un central relanceur avait été vite pointé du doigt.

Jake O’Brien occupait en partie ce rôle la saison dernière et n’a pas été remplacé depuis. Clinton Mata tente de reprendre le flambeau depuis qu’il a été réaxé, mais ce n’est pas forcément léché. En l’espace de 180 minutes sous Fonseca, l’OL a utilisé ces courtes relances à outrance. Trop même au point de se mettre en difficulté comme il y a une semaine au Parc OL ? Interrogé sur la question, le coach lyonnais n’a pas voulu accabler ses défenseurs, ni Lucas Perri. "Nous avons le courage pour essayer, c’est le plus important. C’est bien plus dur quand on n’essaye pas de tenter les choses. Là, on l’a fait, c’est la première condition. Ensuite, on va l’améliorer. Des fois, ça n’a pas été facile, et peut-être qu’il faut mieux choisir les moments de prise de risque. Mais la première condition, c’est d’avoir le courage de le faire."

Perri défaillant dans son jeu au pied

Dans ce football moderne où envoyer un grand ballon devant semble désormais prohiber, la recherche de relance dans les pieds est loin d’être parfaitement maitrisée à l’OL. Moussa Niakhaté donne l’impression d’avoir les pieds qui brûlent au moment de se retrouver dans ses positions et les adversaires l’ont bien compris. Marseillais comme Rémois ont tenté à plusieurs reprises d’exercer un pressing haut pour empêcher ce jeu court. Les milieux se cachent-ils trop pour faciliter la tâche des défenseurs ? Cela joue forcément, mais l’OL s’entête et met Lucas Perri dans une situation délicate. Impérial sur sa ligne depuis le début de la saison, le Brésilien l’est bien moins dans son jeu au pied.

Cela avait pourtant été pointé comme l’une de ses grandes qualités à son arrivée en janvier 2024. Depuis, il n’a pas forcément rassuré et l’obstination lyonnaise à le toucher pour relancer met en avant cette lacune depuis quelques matchs. Lui-même ne s’en était pas caché avant Reims, avouant un jeu défaillant, en plus de glissade comme à Marseille. "Ce n’est pas normal. Je travaille là-dessus, cela vient peut-être des appuis, de la façon de frapper, et ça m’ennuie." Contre Reims, il a manqué d’un rien pour voir Diakhité le contrer et inscrire un but casquette. L’OL veut assimiler les consignes de Paulo Fonseca mais joue peut-être un peu trop à se faire peur…